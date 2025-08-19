Циганик вказав на головну проблему Шахтаря на старті сезону
Все впирається в кадри
близько 2 годин тому
Коментатор і телеведучий Ігор Циганик на своєму YouTube-каналі висловився про ротації у Шахтарі на матчі УПЛ та євроарені.
Помітили, що Шахтар має проблеми, коли в основі з'являються українці?
Якщо бразильці - зовсім інша історія, інший рівень та клас. Якщо українці - то одразу втрата очок. Немає Аліссона, немає Кевіна - одразу проблеми. Це стара хвороба Шахтаря, з якою треба щось робити із цим, - пояснив Циганик.
