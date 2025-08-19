У четвер, 21 серпня, донецький Шахтар зустрінеться зі швейцарським Серветтом у першому матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2025/26.

Через війну з російськими окупантами номінально домашня зустріч для українського клубу відбудеться на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у польському Кракові. Початок матчу – о 21:00 за київським часом.

Шахтар стартував у єврокубках з першого раунду Ліги Європи, де пройшов фінський Ільвес (6:0, 0:0). У другому кваліфай-раунді ЛЄ «гірники» перемогли турецький Бешикташ (4:2, 2:0), а у третьому етапі серії пенальті поступилися грецькому Панатінаїкосу (0:0, 0:0, пен. 3:4) і продовжать виступ у Лізі конференцій.

Серветт розпочав єврокампанію з другого кваліфай-раунду Ліги чемпіонів, де програв чеській Вікторії Пльзень (1:0, 1:3). У третьому відбірковому раунді Ліги Європи швейцарський клуб поступився нідерландському Утрехту (1:3, 1:2).

Матч Шахтар – Серветт у прямому ефірі покаже телеканал UPL.TV на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Матч-відповідь відбудеться 28 серпня у швейцарському місті Женева. Переможець протистояння вийде до основної стадії Ліги конференцій, а переможений залишить єврокубки.