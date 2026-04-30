Шахтар – на вершині рейтингу серед українських клубів за кількістю очок в таблицю коефіцієнтів UEFA
Топ-3 замкнув клуб, якого вже не має на футбольній мапі
близько 2 годин тому
Шахтар / Фото - Facebook
Донецький Шахтар очолив список за розміром вкладу в рейтинг України в таблиці коефіцієнтів UEFA за всю історію.
«Гірники» 31 раз виступали в єврокубках та загалом набрали 375,25 очка. Динамо, яке йде другим у рейтингу, 34 рази брало участь в євротурнірах та принесло Україні 315,5 очка. Топ-3 замкнув Дніпро, який за 14 разів набрав 94 очка.
Сьогодні, 30 квітня, Шахтар зіграє перший матч з Крістал Пелес у півфіналі Ліги конференцій.
Раніше у Шахтарі публічно заявили про незадоволеність Лігою конференцій.
