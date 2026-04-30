Володимир Кириченко

Донецький Шахтар очолив список за розміром вкладу в рейтинг України в таблиці коефіцієнтів UEFA за всю історію.

«Гірники» 31 раз виступали в єврокубках та загалом набрали 375,25 очка. Динамо, яке йде другим у рейтингу, 34 рази брало участь в євротурнірах та принесло Україні 315,5 очка. Топ-3 замкнув Дніпро, який за 14 разів набрав 94 очка.

Сьогодні, 30 квітня, Шахтар зіграє перший матч з Крістал Пелес у півфіналі Ліги конференцій.

Раніше у Шахтарі публічно заявили про незадоволеність Лігою конференцій.