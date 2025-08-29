Сергій Стаднюк

У четвертому турі Української Прем’єр-ліги Карпати зіграють на виїзді проти Кудрівки. Матч відбудеться вже сьогодні, 29 серня, у Києві на стадіоні Оболонь Арена, початок – о 18:00.

Кудрівка проводить дебютний сезон в УПЛ. Команда з Чернігівщини вийшла до еліти через перехідні матчі з Ворсклою та вже встигла здобути дві перемоги – над Олександрією та Полтавою. У третьому турі новачок чемпіонату поступився Зорі, а в Кубку України вибув після серії пенальті у грі з Лівим Берегом.

Карпати поки не мають перемог у поточному чемпіонаті. Підопічні Владислава Лупашка зіграли внічию з Шахтарем і Колосом, а також програли Поліссю. У національному кубку львів’яни здобули переконливу перемогу над друголіговим Пенуелом. У Києві команді не допоможуть травмовані Андрій Булеза, Олексій Сич та Тимур Стецьков. У складі суперника через ушкодження вибув захисник Юрій Потімков.

Поєдинок має кілька додаткових сюжетів: у заявці Кудрівки є колишні гравці Карпат, а частина футболістів раніше працювала разом із тренерським штабом Лупашка. Команда також вирізняється відсутністю легіонерів, а її президент Роман Солодаренко заявлений як діючий гравець та є найстаршим футболістом ліги.

🎥 Трансляцію матчу Кудрівка – Карпати можна переглянути у прямому ефірі на УПЛ ТБ.

18:00 | Кудрівка – Карпати. Пряма трансляція