Шанс на першу перемогу. Де дивитися матч Кудрівка – Карпати?
Амбітні львів'яни ще жодного разу не вигравали у новому сезоні, а скромний новачок – аж двічі
близько 3 годин тому
У четвертому турі Української Прем’єр-ліги Карпати зіграють на виїзді проти Кудрівки. Матч відбудеться вже сьогодні, 29 серня, у Києві на стадіоні Оболонь Арена, початок – о 18:00.
Кудрівка проводить дебютний сезон в УПЛ. Команда з Чернігівщини вийшла до еліти через перехідні матчі з Ворсклою та вже встигла здобути дві перемоги – над Олександрією та Полтавою. У третьому турі новачок чемпіонату поступився Зорі, а в Кубку України вибув після серії пенальті у грі з Лівим Берегом.
Карпати поки не мають перемог у поточному чемпіонаті. Підопічні Владислава Лупашка зіграли внічию з Шахтарем і Колосом, а також програли Поліссю. У національному кубку львів’яни здобули переконливу перемогу над друголіговим Пенуелом. У Києві команді не допоможуть травмовані Андрій Булеза, Олексій Сич та Тимур Стецьков. У складі суперника через ушкодження вибув захисник Юрій Потімков.
Поєдинок має кілька додаткових сюжетів: у заявці Кудрівки є колишні гравці Карпат, а частина футболістів раніше працювала разом із тренерським штабом Лупашка. Команда також вирізняється відсутністю легіонерів, а її президент Роман Солодаренко заявлений як діючий гравець та є найстаршим футболістом ліги.
🎥 Трансляцію матчу Кудрівка – Карпати можна переглянути у прямому ефірі на УПЛ ТБ.