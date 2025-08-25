Лупашко відреагував на перемогу Карпат з рахунком 8:0
Львів'яни розгромили Пенуел з Кривого Рогу
близько 1 години тому
Владислав Лупашко прокоментував гру своєї команди на пресконференції після поєдинку 1/32 фіналу Кубка України проти Пенуела (8:0).
Коли йде ротація, то щось не виходить, гравці губляться, тренери нервують, тому що звикли до іншого футболу. Це не завжди проблема, коли є ротація виключно гравців. Має бути розуміння тренера, що будуть помилки, і він має терпляче ставитися до цих ситуацій. Так, десь не виходило, були втрати м’яча, ми розуміємо, що в такому складі ми ще не грали. Плюс грали молоді футболісти, які дебютували за Карпати. Загалом ми задоволені роботою і готовністю футболістів. Однак розуміємо, що було багато епізодів… Особливо в перерві ми про них поговорили, про те, що нам потрібно змінювати, – зазначив тренер.
29 серпня Карпати зіграють проти Кудрівки у 4-му турі УПЛ.
Поділитись