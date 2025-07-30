Шанс реабілітації для Циганкова і ко. Де дивитися матч Жирона – Алавес?
Зустріч за можливої участі двох українців можна переглянути абсолютно безкоштовно!
близько 4 годин тому
Каталонська Жирона проведе четвертий контрольний матч у рамках підготовки до нового сезону. Суперником команди українців Віктора Циганкова та Владислава Крапивцова стане елітне Депортиво Алавес.
Свій шлях у міжсезоння Жирона розпочала вдало – з розгрому 5:0. Щоправда це був представник лише четвертого дивізіону Іспанії Олот.
Далі у фіналі Кубка Каталонії 2025 Жирона та Еспаньйол не змогли виявити переможця в основний час – 0:0. Віктор Циганков вийшов у старті, але був замінений у перерві, Владислав Крапивцов залишився в запасі. Перемогу червоній команді в серії пенальті приніс голкіпер Хуан Карлос, який відбив вирішальний удар.
У поки заключному товариському матчі Марсель переграв Жирону з рахунком 2:0. Французи відзначилися голами Ґрінвуда з пенальті та Гуїрі після перерви. Циганков провів на полі весь матч, а Крапивцов вийшов на другий тайм, замінивши основного воротаря.
Тепер же на Жирону чекає протистояння з Алавесом. Хоч зустріч і відбудеться на полі каталонців, транслюватиме зустріч офіційний YouTube-канал Депортиво. Стартовий свисток пролунає о 19:15 за Києвом.
19:15 | Жирона – Алавес. Пряма трансляція
Раніше Жирона визначилася з майбутнім українського голкіпера Владислава Крапивцова.