Сергій Стаднюк

Каталонська Жирона проведе четвертий контрольний матч у рамках підготовки до нового сезону. Суперником команди українців Віктора Циганкова та Владислава Крапивцова стане елітне Депортиво Алавес.

Свій шлях у міжсезоння Жирона розпочала вдало – з розгрому 5:0. Щоправда це був представник лише четвертого дивізіону Іспанії Олот.

Далі у фіналі Кубка Каталонії 2025 Жирона та Еспаньйол не змогли виявити переможця в основний час – 0:0. Віктор Циганков вийшов у старті, але був замінений у перерві, Владислав Крапивцов залишився в запасі. Перемогу червоній команді в серії пенальті приніс голкіпер Хуан Карлос, який відбив вирішальний удар.

У поки заключному товариському матчі Марсель переграв Жирону з рахунком 2:0. Французи відзначилися голами Ґрінвуда з пенальті та Гуїрі після перерви. Циганков провів на полі весь матч, а Крапивцов вийшов на другий тайм, замінивши основного воротаря.

Тепер же на Жирону чекає протистояння з Алавесом. Хоч зустріч і відбудеться на полі каталонців, транслюватиме зустріч офіційний YouTube-канал Депортиво. Стартовий свисток пролунає о 19:15 за Києвом.

19:15 | Жирона – Алавес. Пряма трансляція

Раніше Жирона визначилася з майбутнім українського голкіпера Владислава Крапивцова.