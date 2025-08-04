Півзахисник Динамо Микола Шапаренко поспілкувався з журналістами напередодні першого матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти кіпрського Пафоса.

– Як позначився на підготовці до завтрашньої гри непростий матч, який ви провели у Рівному позавчора?

– Так, ми провели дуже складний матч у Рівному, але ми досягли свого, здобули перемогу. Відновлення йде згідно з планом, адже у нас є хороші лікарі, масажисти. Все буде нормально.

– Ви забили перший динамівський гол у сезоні УПЛ у ворота Вереса. Минулого сезону все теж почалося з вашого голу у ворота Вереса. Який настрій у вас і у команди перед матчем із Пафосом?

– Настрій, звичайно, бойовий. Хочемо показати завтра хорошу гру. Хочеться звернутися до вболівальників, які були на попередньому матчі, подякувати їм за підтримку. Сподіваюся, що завтра також буде чимало вболівальників на трибунах, які нас підтримуватимуть.

Поєдинок третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між Динамо та Пафосом відбудеться 5 серпня о 21:00.