Михайло Цирук

В пʼятницю, 5 грудня, поєдинком луганської Зорі та львівських Карпат стартує останній в першому колі, 15 тур УПЛ. Лідер чемпіонату, Шахтар, вирушить до Ковалівки, звідки нещодавно ні з чим повернулося київське Динамо, самі динамівці спробують перервати історичну невдалу серію в матчі з Кудрівкою, а Кривбас, після нічиєї з гірниками, прийматиме Олександрію.

Пропонуємо до вашої уваги анонс чергового ігрового вікенду в українській національній першості.

Пʼятниця, 5 грудня

18:00 Зоря - Карпати

З одного боку Зоря вже кілька сезонів є командою без амбіцій, для якої єдина ціль у Премʼєр-лізі - просто виступати там, і з цим завданням луганці успішно справляються. З іншого, відставання від зони єврокубків зараз складає 7 очок, і теоретично за пів сезону відіграти його цілком реально.

Точно мають єврокубкові амбіції Карпати, проте їхнє завдання ще складніше: наразі вони відстають від топ-3 на 8 балів, посідаючи в турнірній таблиці 9 сходинку, одразу за Зорею. Чи вдасться львівʼянам вивезти з Києва якісь очки та покращити своє становище?

Прогноз ХSPORT.ua - Зоря не програє

Субота, 6 грудня

13:00 ЛНЗ - Оболонь

Після того як черкаський ЛНЗ дав стільки надій щодо потенційної боротьби за найвищі місця, втрачати очки вдома з Оболонню, за всієї поваги до пивоварів, буде просто злочином. Підопічні Віталія Пономарьова виграли 8 з 9 останніх матчів в усіх турнірах, обіграли Шахтар та Динамо та всім свохм виглядом показують, що готові тиснути на донеччан у боротьбі за чемпіонство. Чи вдасться підтвердити цю готовність у найближчій грі?

Прогноз ХSPORT.ua - перемога ЛНЗ

15:30 Колос - Шахтар

Донецький Шахтар ще зовсім неідеальний, і якби не провал Динамо, перевага команди Турана в чемпіонаті навряд чи була б такою переконливою. Тож легкої прогулянки гірників у Ковалівці точно не варто чекати: що що, а впертися в матчі з фаворитом підопічні Руслана Костишина вміють, що вже довели й у матчі проти Шахтаря минулого сезону (4:2), і в грі з Динамо у цьому (2:1).

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Шахтаря

18:00 Кудрівка - Динамо

На екваторі сезону Динамо докотилося до того, що в матчі чемпіона проти Кудрівки все виглядає “не так однозначно”. Звісно, за нормальних умов кияни - беззаперечний фаворит, однак хіба чотири поспіль поразки в УПЛ, остання з яких - Полтаві, це нормальні умови? Проте колись же ця кошмарна серія має перерватися, чи не так?

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Динамо

Неділя, 7 грудня

13:00 Кривбас - Олександрія

Після перемоги Полтави в минулому турі перспективи Олександрії опинитися на останньому місці стають усе більш реальними, і для того, аби цього не сталося, потрібно перемагати. Щоправда, зробити це в матчі з Кривбасом, який в останньому турі ледь не переміг Шахтар та бореться за єврокубки, буде дуже непросто, але ж хто обіцяв колективу з Кіровоградщини легке життя?

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Кривбаса

15:30 Металіст 1925 - Верес

Харківський Металіст 1925, схоже, поступово відвалюється від групи претендентів на єврокубки та переходить до виконання завдання “закріпитися в УПЛ”. Однак 6 очок на дистанції у половину сезону - досить робоча відстань для того, аби повернутися в боротьбу за топ-3. Аби це сталося, підопічним Бартуловича обовʼязково потрібно розбиратися з середняками, яким є, зокрема, й рівненський Верес. Чи вдасться харківʼянам завершити перше коло на мажорній ноті?

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Металіста 1925

18:00 Рух - Полісся

Двома перемогами поспіль львівський Рух, чи не вперше в цьому сезоні, справді заслужив на компліменти. Тепер дуже важливо не зупинятися та продовжувати в тому ж дусі. Щоправда, розраховувати на очки в матчі з Поліссям буде дуже важко: команда Руслана Ротаня не пропускає у свої ворота вже у семи матчах поспіль. Побачимо, чи вдасться львівʼянам перервати цю дивовижну серію вовків.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Полісся

Понеділок, 8 грудня

15:30 Полтава - Епіцентр

Перемога над Динамо - це звісно добре, але цей матч буде для Полтави значно важливішим. Саме в таких поєдинках буде визначатися доля збереження прописки в УПЛ, і саме в них новачки мають доводити своє право залишитися серед найкращих. Чи зможуть полтавці, на крилах сенсаційного успіху минулого туру, перемогти ще й у лобовому поєдинку?

Прогноз ХSPORT.ua - нічия

У матеріалі використані фото Getty images, УПЛ