Сергій Стаднюк

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко здійснив візит до Посольства Франції в Україні. Там очільник Асоціації провів зустріч із послом Гаєлем Весьєром, повідомляє пресслужба УАФ.

З українського боку були присутні перший віцепрезидент УАФ Артем Стоянов, генеральний секретар Ігор Грищенко та CEO Фундації УАФ Олена Балбек. Французьку сторону представляли очільник дипмісії Гаєль Весьєр і радник із культурних та політичних питань Венсан Гуяр.

Під час перемовин сторони обговорили поглиблення спортивної співпраці між Україною та Францією, а також узгодили реалізацію спільних соціальних ініціатив, зокрема підтримку ампфутбольного проєкту УАФ «Ліга дужих».

Нагадаємо, у 2024 році УАФ та Французька федерація футболу підписали угоду про співпрацю за низкою напрямів. Крім того, 13 листопада збірні України та Франції проведуть очний матч у кваліфікації на ЧС-2026. Поєдинок відбудеться на «Парк де Пренс», початок – о 21:45.

