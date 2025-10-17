Сергій Стаднюк

Після двох перемог збірної України в жовтневих матчах відбору на ЧС-2026 над Ісландією (5:3) та Азербайджаном (2:1) президент УАФ Андрій Шевченко прокоментував інформацію про те, що виплата преміальних проводиться за кожний позитивний результат.

«В збірній є завжди процес преміювання за позитивні результати. Ми це обговорюємо з головним тренером і він відповідає за мотивацію команди», – підсумував Шевченко в інтерв'ю «Чемпіону». Андрій Шевченко

Шевченко також привітав збірну України з двома перемогами у жовтні. Завдяки успішним результатам в обох матчах, синьо-жовті набрали сім очок. Однак ісландці мають перевагу за різницею м'ячі й відставання лише в три бали, що дає їм змогу обійти українців у випадку поразки останніх від Франції й своєї перемоги над Азербайджаном.

Також під питанням і майбутнє головного тренера збірної України Сергія Реброва. Повідомлялося, що фахівцем цікавиться Панатінаїкос. Проте Шевченко запевнив, що розмов про залишення посади наразі немає.