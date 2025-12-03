Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко поділився досвідом участі у фінальному етапі World Legends Padel Tour, що відбувся у Маямі. Він зазначив, що вже майже два роки систематично грає у падел і саме цей вид спорту став для нього основним способом підтримувати форму.

Я граю в падел майже два роки. Мене приваблює все, що повʼязане зі спортом, подобається мати можливість змагатися і інколи брати участь у турнірах, коли знаходжу трохи часу, якого в мене небагато. Якщо підтримувати форму і трохи готуватися, падел не надто виснажливий, хоча наприкінці все одно втомлюєшся. Це приємний вид спорту. Я бачу, що в Італії він набуває великої популярності, багато моїх колишніх партнерів уже відкрили власні майданчики, — передає слова Шевченка Tuttosport.

Нагадаємо, Андрія Шевченка було одностайно обрано президентом УАФ 25 січня 2024 року.

Також, Шевченко поділився думками про перспективи збірної України у плейоф кваліфікації на чемпіонат світу 2026.