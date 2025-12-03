У перші дні зими Зоря активно вирішує одразу кілька стратегічних кадрових питань. За інформацією ТаТоТаке, клуб фактично узгодив підписання центрального півзахисника зі Сьєрра-Леоне. Усі візові процедури вже пройдено, тож перешкод для його переходу майже не залишилося. Ім’я потенційного новачка поки не розголошують, але він має прибути під час зимового трансферного вікна — за умови, що складна логістика не внесе корективи.

Паралельно керівництво клубу працює над утриманням провідних виконавців. Зоря зробила пропозицію про нові, покращені контракти одразу трьом лідерам: Роману Вантуху, Пилипу Будківському та Петару Мічину. Контракти всіх трьох закінчуються влітку 2026 року.

Після 14 турів команда Віктора Скрипника має 20 очок і ділить 7–8 місце з Динамо. У минулому поєдинку чемпіонату Зоря поступилася житомирському Поліссю.