Сергій Разумовський

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко особисто прибув до США, щоб взяти участь у церемонії жеребкування фінальної стадії чемпіонату світу 2026 року. Про присутність очільника українського футболу на цій події повідомив офіційний сайт ФІФА, підкресливши участь представників національних асоціацій з усього світу. Для Шевченка, який свого часу як гравець виступав на світовому форумі, це жеребкування має додатковий символізм, адже зараз він представляє український футбол уже в адміністративній ролі.

Церемонія жеребкування відбувається у престижному Центрі мистецтв імені Джона Кеннеді у Вашингтоні – одному з ключових культурних осередків столиці США. Саме там будуть сформовані групи фінального етапу ЧС‑2026, у тому числі й ті, куди можуть потрапити потенційні суперники збірної України. У п’ятницю, 5 грудня, стануть відомі можливі опоненти синьо-жовтих на турнірі – йдеться про варіанти суперників у разі, якщо команда Сергія Реброва успішно подолає всі етапи плей-оф кваліфікації.

Наразі збірна України продовжує боротьбу за потрапляння до фінальної частини світової першості. Шлях команди лежить через стикові матчі: 26 березня підопічні Сергія Реброва проведуть півфінальний поєдинок плей-оф проти збірної Швеції. Якщо українці здобудуть перемогу, у вирішальному матчі за путівку на чемпіонат світу вони зустрінуться з переможцем пари Польща – Албанія. Таким чином, уже зараз, ще до визначення учасників фінальної частини, Україна отримує уявлення про можливих суперників по групі, хоча остаточна участь у турнірі залежить від результатів березневих матчів.

Фінальна частина чемпіонату світу 2026 року пройде з 11 червня по 19 липня на аренах трьох країн – США, Мексики та Канади. Турнір стане першим мундіалем, який одночасно приймуть одразу три держави, а також першим розширеним чемпіонатом світу з новим форматом, збільшеною кількістю учасників і ширшою географією міст-господарів. Якщо збірна України зуміє вийти на ЧС‑2026, на команду чекатиме не лише серйозний спортивний виклик, а й можливість виступити на одній із наймасштабніших футбольних арен в історії.

Де дивитися жеребкування чемпіонату світу-2026?