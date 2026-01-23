Володимир Кириченко

18-річна американська тенісистка Іва Йовіч (WTA, 27) вийшла до 1/8 фіналу Australian Open-2026.

У третьому колі з рахунком 6:2, 7:6 (7:3) Іва здобула перемогу над восьмим номером рейтингу WTA представницею Італії Жасмін Паоліні.

Матч тривав 1 годину 48 хвилин. За цей час Йович виконала три подачі навиліт, припустилася двох подвійних помилок і реалізувала 6 брейк-пойнтів з 12. На рахунку Паоліні жодної подачі навиліт, жодного ейсу і чотири реалізовані брейк-пойнти з шести.

За вихід до 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії-2026 Іва побореться з Юлією Путінцевою з Казахстану.

