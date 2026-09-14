Шмейхель — про роботу системи VAR: «Це висмоктує з гри всю енергію»
Легендарний голкіпер закликав відмовитися від системи відеоповторів
Колишній голкіпер збірної Данії Петер Шмейхель критично висловився щодо функціонування системи VAR після спільного суперечливого епізоду з голом нападника Манчестер Сіті Ерлінга Голанда у ворота Манчестер Юнайтед у 4-му турі АПЛ. Слова наводить ESPN.
Хотілося б, щоб ми відмовилися від VAR. Зараз ми опинилися в ситуації, коли VAR та судді стали найважливішими фігурами у футболі. Це висмоктує з гри всю енергію. Як тільки забивають гол, тобі не дають навіть відсвяткувати. М’яч потрапляє в сітку – це гол, але одразу лайнсмен піднімає прапорець, сигналізуючи про офсайд.
Я б хотів – з нетерпінням чекаю тих днів, щоб ми могли відмовитися від VAR, тому що ця система дратує і заважає футболу. І вона нітрохи не покращила гру.
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