Відомий футбольний коментатор і журналіст Ігор Циганик після розгромної перемоги Динамо у матчі десятого туру української Прем'єр-ліги проти Кривбаса (4:0) висловив переконання, що головний тренер киян Олександр Шовковський зміг навести лад усередині команди і поліпшити внутрішній мікроклімат.

Я не хочу атакувати тренерський штаб Шовковського. Але в мене таке враження, можливо, десь йому вдалося налагодити ситуацію всередині колективу. І футболісти старші вирішили, що вони можуть взяти на себе відповідальність за результат.

І в мене складається таке враження іноді, що зараз футболісти, оці старші, не легіонери, а ветерани... Що вони просто будуть намагатися робити моду в київському Динамо. І в них в поєдинку проти Кривбаса це склалося.