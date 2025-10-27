«Ми так само засмучені результатами». Шовковський зробив відверту заяву на адресу вболівальників
Перемогою над Кривбасом Динамо перервало серію із шести матчів без перемог
34 хвилини тому
Головний тренер Динамо Олександр Шовковський після розгромної перемоги у матчі десятого туру української Прем'єр-ліги проти Кривбаса (4:0) звернувся до вболівальників. Слова фахівця передає пресслужба клубу.
Ще раз вітаю вболівальників із перемогою. Хочу сказати, що ми так само засмучені результатами, які в нас були. Ми сприймаємо конструктивну критику, але хейтити команду не треба. Можу сказати від себе, що хлопці також переживають, і при підготовці до сьогоднішньої гри потрібно було психологічно відновити їх. Ми маємо, безумовно, розуміти, що ми не можемо відрізняти перемоги від поразок, і на кожну гру потрібно налаштовуватися з максимальними відповідальністю та настроєм. Але ми всі люди, і в нас бувають свої певні якісь моменти.
Вітаю щирих уболівальників із перемогою. Сьогодні знову була неспокійна ніч для Києва. Якщо не помиляюся, загинули три людини, близько 33-х отримали травми різного ступеня, деякі перебувають у важкому стані. Нам зараз дуже важливо бути разом, дуже важливо підтримувати один одного на фоні цієї війни, всіх обставин. Усім бажаю перемог як у малих, так і у великих справах. І, звичайно, такої бажаної нами всіма Перемоги.
