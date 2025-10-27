Ще раз вітаю вболівальників із перемогою. Хочу сказати, що ми так само засмучені результатами, які в нас були. Ми сприймаємо конструктивну критику, але хейтити команду не треба. Можу сказати від себе, що хлопці також переживають, і при підготовці до сьогоднішньої гри потрібно було психологічно відновити їх. Ми маємо, безумовно, розуміти, що ми не можемо відрізняти перемоги від поразок, і на кожну гру потрібно налаштовуватися з максимальними відповідальністю та настроєм. Але ми всі люди, і в нас бувають свої певні якісь моменти.

Вітаю щирих уболівальників із перемогою. Сьогодні знову була неспокійна ніч для Києва. Якщо не помиляюся, загинули три людини, близько 33-х отримали травми різного ступеня, деякі перебувають у важкому стані. Нам зараз дуже важливо бути разом, дуже важливо підтримувати один одного на фоні цієї війни, всіх обставин. Усім бажаю перемог як у малих, так і у великих справах. І, звичайно, такої бажаної нами всіма Перемоги.