Шовковський розкрив, чи «відійшло» Динамо від третьої втрати очок поспіль
Кияни мають жахливу серію перед матчем із Кристал Пелас у Лізі конференцій
близько 1 години тому
Головний тренер Динамо Олександр Шовковський поділився думками щодо суперника перед матчем першого туру загального етапу Ліги конференцій проти Кристал Пелас. Слова фахівця передає пресслужба клубу.
Кожну гру треба розглядати з урахуванням подій, які відбувалися на футбольному полі. Якщо дивитися на саму гру з «Карпатами», абстрагувавшись від окремих моментів. Якщо за рахунку 0:2 ми закінчили матч із результатом 3:3, то це можна вважати гарним підсумком, але якщо за рахунку 3:2 ми могли забити і четвертий, і п’ятий м’яч, але зіграли 3:3, то це, звісно, не додає позитивних емоцій. Тим більше, що ми вже втретє поспіль втрачаємо перемогу на останніх хвилинах матчів.
Ми про це все з командою говорили. Безумовно, гравці відчувають тиск, але для такої команди, як київське «Динамо», це нормально, і це невід'ємна частина кожного гравця, який виступає на такому рівні і в такій команді. Безумовно, ми повинні швидко проходити як болючі поразки, болючі нічиї, так і перемоги. Але ми розуміємо, якщо боляче, то це добре, тому що я ніколи не бачив, щоб людина ставала сильнішою, коли в неї все добре, коли вона тільки перемагає.
Саме через такі болючі моменти загартовується характер, спортсмен і взагалі людина стає сильнішою. Хтось на це здатен, хтось — ні.
Насамкінець хочу привітати з Днем захисника і захисниць. Футбол в Україні зараз існує завдяки ЗСУ, нашим захисникам і захисницям, які обороняють країну від агресора, що прийшов з росії. Ми вдячні Великій Британії за ту допомогу, яку вона надає нашій країні. Ми це дуже цінуємо і відчуваємо цю підтримку. Дякуємо нашим захисникам, захисницям! Всім тихого, спокійного, мирного неба і всім нам, безумовно, перемоги!
Матч першого туру загального етапу Ліги конференцій Динамо – Кристал Пелас відбудеться вже сьогодні, 2 жовтня, на Арені Люблін в однойменному польському місті. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом. Стежити за онлайн-трансляцією гри можна на сторінці події Динамо Київ – Кристал Пелас на Xsport.ua.
Раніше головний тренер «біло-синіх» розповів про кадрові проблему у команді перед матчем із третьою командою АПЛ.