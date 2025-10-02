Головний тренер Динамо Олександр Шовковський поділився думками щодо суперника перед матчем першого туру загального етапу Ліги конференцій проти Кристал Пелас. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Кожну гру треба розглядати з урахуванням подій, які відбувалися на футбольному полі. Якщо дивитися на саму гру з «Карпатами», абстрагувавшись від окремих моментів. Якщо за рахунку 0:2 ми закінчили матч із результатом 3:3, то це можна вважати гарним підсумком, але якщо за рахунку 3:2 ми могли забити і четвертий, і п’ятий м’яч, але зіграли 3:3, то це, звісно, не додає позитивних емоцій. Тим більше, що ми вже втретє поспіль втрачаємо перемогу на останніх хвилинах матчів.

Ми про це все з командою говорили. Безумовно, гравці відчувають тиск, але для такої команди, як київське «Динамо», це нормально, і це невід'ємна частина кожного гравця, який виступає на такому рівні і в такій команді. Безумовно, ми повинні швидко проходити як болючі поразки, болючі нічиї, так і перемоги. Але ми розуміємо, якщо боляче, то це добре, тому що я ніколи не бачив, щоб людина ставала сильнішою, коли в неї все добре, коли вона тільки перемагає.

Саме через такі болючі моменти загартовується характер, спортсмен і взагалі людина стає сильнішою. Хтось на це здатен, хтось — ні.

Насамкінець хочу привітати з Днем захисника і захисниць. Футбол в Україні зараз існує завдяки ЗСУ, нашим захисникам і захисницям, які обороняють країну від агресора, що прийшов з росії. Ми вдячні Великій Британії за ту допомогу, яку вона надає нашій країні. Ми це дуже цінуємо і відчуваємо цю підтримку. Дякуємо нашим захисникам, захисницям! Всім тихого, спокійного, мирного неба і всім нам, безумовно, перемоги!