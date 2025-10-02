Шовковський розкрив, до чого готувалося Динамо перед матчем проти Кристал Пелас
Тренер киян підкреслив, що команда розуміє, з ким доведеться грати
близько 2 годин тому
Головний тренер Динамо Олександр Шовковський поділився думками щодо суперника перед матчем першого туру загального етапу Ліги конференцій проти Кристал Пелас. Слова фахівця передає пресслужба клубу.
Ми прекрасно розуміємо, проти якої суперника гратимемо, в якому чемпіонаті виступає «Крістал Пелас», у якому стані перебуває ця команда, її підйом та досягнення на останньому відрізку часу. Ми провели багато часу, аналізуючи дії «Крістал Пелас», бачимо і прекрасну організацію гри, і дисципліну, і швидкі атаки, і дуже небезпечні виконання стандартів.
Останні наші тренування були спрямовані на те, щоб максимально якісно бути готовими протистояти супернику як на окремих ділянках полях, так і в обороні, і в середній лінії, і в атаці.
Матч першого туру загального етапу Ліги конференцій Динамо – Кристал Пелас відбудеться вже сьогодні, 2 жовтня, на Арені Люблін в однойменному польському місті. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом. Стежити за онлайн-трансляцією гри можна на сторінці події Динамо Київ – Кристал Пелас на Xsport.ua.
