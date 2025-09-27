Шовковський визнав жахливу помилку свого «протеже», яка коштувала перемоги над Карпатами
Тренер Динамо випускає цього футболіста у третьому матчі поспіль
близько 11 годин тому
Головний тренер Динамо Олександр Шовковський після сенсаційної нічиєї у матчі сьомого туру української Прем’єр-ліги проти Карпат (3:3) назвав винних у пропущених м’ячах команди. Слова фахівця передає пресслужба клубу.
Забити три мʼячі, в принципі, достатньо для перемоги. Ми мали ще можливості забити. У першому пропущеному мʼячі, на мою думку, помилка арбітра. Не знаю, що він там дивився, коли Піхальонок був на мʼячі, мав грати, його збивають, і починається атака, з якої нам забивають гол. Хоча Біловар міг вибивати мʼяч.
Другий гол – це позиційна помилка Караваєва, яка призвела до того, що він необачно розібрав ситуацію, пішов між двох гравців, хоча міг і мусив залишатися, зустрічати гравця, дати йому можливість прийняти мʼяч, а не викидуватися і залишатися поза грою. Третій гол – позиційна помилка воротаря [Моргуна – прим.].
Це вже третя втрата очок для Динамо в українській Прем’єр-лізі поспіль. Більш того, кожна з них – з пропущеними м’ячами на останніх хвилинах. Раніше «біло-сині» двічі зіграли з рахунком 2:2 з Оболонню та Олександрією.
Поділитись