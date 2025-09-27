Головний тренер Динамо Олександр Шовковський після сенсаційної нічиєї у матчі сьомого туру української Прем’єр-ліги проти Карпат (3:3) назвав винних у пропущених м’ячах команди. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Забити три мʼячі, в принципі, достатньо для перемоги. Ми мали ще можливості забити. У першому пропущеному мʼячі, на мою думку, помилка арбітра. Не знаю, що він там дивився, коли Піхальонок був на мʼячі, мав грати, його збивають, і починається атака, з якої нам забивають гол. Хоча Біловар міг вибивати мʼяч.

Другий гол – це позиційна помилка Караваєва, яка призвела до того, що він необачно розібрав ситуацію, пішов між двох гравців, хоча міг і мусив залишатися, зустрічати гравця, дати йому можливість прийняти мʼяч, а не викидуватися і залишатися поза грою. Третій гол – позиційна помилка воротаря [Моргуна – прим.].