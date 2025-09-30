Сергій Стаднюк

Головний тренер Буковини Сергій Шищенко у захваті від роботи свого штабу. Про це він дав зрозуміти в інтерв'ю пресслужбі клубу.

Яка заслуга штабу в місці в чемпіонаті? Дуже велика заслуга. Я не розділяю себе від них, тому що це одна команда. Я дуже радий, що я зібрав цих людей у Буковині. Не знаю, може, хтось на мене образиться, але я вважаю, що у нас один з найсильніших тренерських штабів в Україні. Саме штабів – усіх разом. Не найсильніший, тому що є сильніші, але один з найсильніших штабів – це точно. Всі розуміють футбол на високому рівні – це дуже важливо. І розуміють один одного – це дуже важливо. Всі амбітні, всі хочуть працювати, всі прагнуть добитися в футболі звитяг. Я дуже радий, що ми всі разом зараз тут. Сергій Шищенко

Буковина є одним із двох головних претендентів на вихід до УПЛ. Команда лише на два бали відстає від беззаперечного лідера Першої ліги Чорноморця.

У тренерському штабі Шищенка працює ціла низка фахівців. Це асистенти Микола Гібалюк, Віталій Комарницький, тренер воротарів Артем Кичак, фахівці з фізпідготовки Інна Десюк, Олексій Коновалов і тренер-аналітик Антон Філінський.