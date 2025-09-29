Після важкого виїзного матчу проти Фенікса-Маріуполя (3:2) головний тренер Буковини Сергій Шищенко розповів про ключові моменти гри, емоції після вирішального голу та вплив переможної серії на команду.

– Сергію Юрійовичу, вітаємо з перемогою! Які перші емоції після такого напруженого поєдинку?

– Дуже важлива гра сьогодні була, дуже важка. Я радий, що ми дотиснули суперника. Вважаю, що ми контролювали гру, розуміли, з ким граємо, яка команда протидіє нам. Дуже вдячний хлопцям, що на останніх секундах забили третій переможний м’яч. Емоції шалені. Обожнюю футбол саме за такі емоції, які сьогодні гравці подарували і нам, і клубу, і вболівальникам. Здобули сьогодні дуже важливу перемогу.

– Буковина пропустила двічі після стандартів. Чи хвилює вас це?

– Звісно, ми будемо це аналізувати, адже пропустили два голи зі стандартів. Подивимося, які були наші дії перед цими моментами, і зробимо висновки. Поки це мене не дуже хвилює, для мене це радше інформація для подальшої роботи, ніж хвилювання. Зробимо висновки й будемо працювати, щоб уникати таких ситуацій.

– Команда продовжила переможну серію, здобувши вже шосту поспіль перемогу. Як це впливає на психологію хлопців і на вас особисто?

– У нас є мета, і всі ми чудово розуміємо, яка саме. Я завжди кажу гравцям, що для впевненості й психології нам потрібні перемоги. Це результат, заради якого ми працюємо. І поки що ми йдемо правильною дорогою: не завжди легко, але впевнено – перемога за перемогою.

Нагадаємо, після 8 турів Буковина йде другою у турнірній таблиці Першої ліги, Фенікс-Маріуполь посідає 11 сходинку.