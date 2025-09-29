Півзахисник Реала Федеріко Вальверде висловився щодо матчу другого туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Кайрата. Слова гравця передає пресслужба УЄФА.

Ми переглянули багато відео за участю Кайрата. Але є речі й важливіші: командне зростання, концентрація на своїх цілях, які для нас на першому місці. Я ніколи не грав тут [у Казахстані]. В аеропорту нас зустріли юрби людей. Мені це здалося безумством. Мені дуже приємно тут бути, для мене це велика честь.

Потрібно викластися на всі сто, щоб якнайшвидше змінити ситуацію на краще. Ми зазнали двох поразок з Хабі, і це були дуже важкі поразки. Це частина футболу, але не можна допускати повторення. Ми повинні бути максимально згуртованими як на полі, так і за його межами, щоб цей рік став для нас успішним.

Атлетико? Ми намагаємось швидко забувати те, що було вчора. Ми змінюємо підхід і налаштовуємось на перемогу. Сподіваюся, ми зможемо реабілітуватись у майбутньому матчі.