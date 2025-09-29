Відомий футбольний коментатор і журналіст Володимир Звєров повідомив, що неназваний клуб Першої ліги намагався підкупити арбітра одного з матчів змагань.

Ходять чутки про один випадок в українському футболі, який можна назвати екстраординарним. Поки що без назв команд — триває перевірка УАФ. Це всі дані, які потрібно перевірити, це всі моменти, які належить з’ясувати. Кажуть, що інцидент трапився у Першій лізі.

Перед одним із попередніх турів одна команда дуже переймалася результатом. Інакше важко пояснити, чому один із менеджерів цього футбольного клубу, дізнавшись про призначення арбітрів на матч, зателефонував судді та попросив про «допомогу». Рефері відмовився й за протоколом — так, як навчили та проінструктували, — повідомив відповідні органи Української асоціації футболу. Тобто професійно поставився до своїх обов’язків.

Варто сказати, що це дуже показовий випадок, випадок у стилі «жити по-новому». Арбітр не приймає пропозицію, але завжди знайдуться ті, хто пропонує.