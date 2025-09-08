Сергій Стаднюк

Венесуельський форвард Ерік Рамірес, який належить київському Динамо, продовжить кар’єру в Чехії. Про це повідомляє пресслужба клубу.

26-річний нападник виступатиме за Богеміанс 1905 із Праги на правах оренди до завершення сезону-2025/2026. Зазначимо, що тоді ж спливає контракт форварда з «біло-синіми». Відповідно, з ймовірністю в 99% він більше не зіграє у Києві.

Останнім клубом, що орендував Раміреса, був аргентинський Тігре. Там він провів 19 матчів у всіх турнірах, забив один м’яч та віддав одну результативну передачу.

До цього нападник також виступав в оренді, маючи контракт із Динамо, за низку клубів. Так, венесуелець захищав кольори Спортинга з Хіхона, Слована з Братислави та колумбійського Атлетіко Насьональ.

За Динамо з 2021 року Рамірес оформив лише чотири голи та одну гольову передачу в 20 матчах. Transfermarkt оцінює футболіста в 400 тисяч євро. При цьому, кияни придбали його в словацького ДАК 1904 за 1,75 млн.

