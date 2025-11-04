Михайло Цирук

У четвер, 6 листопада, донецький Шахтар та київське Динамо проведуть свої поєдинки третього туру основного етапу Ліги конференцій. І якщо гірники, загалом, ще мають право на помилку, навіть попри прикру поразку від Легії у попередньому матчі єврокубків (1:2), то от у біло-синіх права на помилку немає, і осічка в майбутньому поєдинку, з великою ймовірністю, коштуватиме їм реальних шансів поборотися за плейоф. Пропонуємо до вашої уваги анонс третіх матчів українських грандів у Лізі конференцій 2025/26.

19:45 Шахтар - Брейдаблік

Хотілося б сказати, що цього суперника гірники мають просто не помітити, втім так само усе мало б бути й з Легією, а вийшло так, як вийшло. Проте поразку від поляків у таборі віцечемпіона України подавали як якесь стратегічне рішення: мовляв, зробили крок назад, аби потім зробити два вперед. Попереду було дві гри з Динамо, у першому матчі перемогли, суперники попереду нескладні - можна й зіграти напіврезервним складом.

Тут же подібних пояснень уже ніхто не зрозуміє, бо до кого готуватися та на кого берегти сили? На Полтаву? Питання риторичне. Шахтарю важливо виграти, бо дві осічки поспіль можуть вдарити по амбіціях фінішувати в топ-8 турнірної таблиці, а сумнівів у тому, що гірники хочуть потрапити туди немає, навіщо потрібні ці два зайвих матчі в лютому?

Скажемо два слова про Брейдаблік. Минулого сезону команда стала чемпіоном Ісландії, однак у цьому році фінішувала лише четвертою - поза межами зони єврокубків. При цьому сезон в Ісландії уже завершився, адже там грають за системою весна-осінь, і з 26 жовтня Брейдаблік сидить без діла: не так і довго, але все ж.

Євросезон команда розпочала з першого раунду кваліфікації ЛЧ, де пройшла албанську Егнатію (0:1; 5:0). Далі без шансів поступилася Леху (1:7; 0:1), і Зрінські (1:1; 1:2), але у вирішальний момент відбору ісландцям пощастило натрапити на сан-маринський Віртус (2:1; 3:1), і ось вони тут.

Етап ліги команда розпочала з поразки від Лозанни (0:3) та нічиєї з Купсом (0:0), а українським вболівальникам відома за зустрічами з луганською Зорею у сезоні 2023/24, і тоді представник України здобув дві перемоги: 1:0 на виїзді та 4:0 вдома.

Словом, для Шахтаря перемагати цього суперника - просто мастхев. Тим більше після емоційної перемоги в недільному класичному проти Динамо (3:1). Останнім часом у гірників чимало проблем, проте такі успіхи, ще й за хорошої, якісної гри, надають крила. Подивимося, чи вистачить їх підопічним Арди Турана для позитивного результату.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Шахтаря

22:00 Динамо - Зрінські

Київське Динамо, як було сказано на початку, права на помилку у цій грі не має. Якщо, звісно, хоче претендувати на плейоф. Перед попередньою грою біло-синіх ми вже розмірковували про те, чому це так. Якщо з поміж усіх суперників команди Шовковського відібрати тих, з якими теоретично можна розраховувати на очки, то до цього списку увійдуть Зрінські, Омонія та Ноа, і точно не увійдуть Пелас (уже не увійшов) та Фіорентина.

Минулого сезону для виходу в плейоф достатньо було навіть семи очок. Якщо цього вистачить і цього разу - чудово, але розраховувати на прохід з сімома балами - це дуже тонко. Краще набирати хоча б 8-9, і враховуючи те, що у грі з Фіорентиною шанси команди Шовковського на набрані бали мінімальні, втрачати бали з трьома найслабшими суперниками просто не можна.

Попри всі негаразди Динамо в Європі, у матчі проти Зрінські букмекери вважають киян явним фаворитом. Чемпіон Боснії йде серед лідерів національної першості й цього сезону: наразі команда посідає друге місце, відстаючи від лідера, Бораца, на один бал. У чемпіонаті Зрінські не програє з 24 серпня, але не забуваймо про те, що це лише чемпіонат Боснії.

В Лізі конференцій, на шляху до якої команда пройшла сан-маринський Віртус (2:0; 2:1), вилетіла від Слована (0:4; 2:2), здолала в третьому раунді відбору ЛЄ Брейдаблік (1:1; 2:1), але в плейоф другого єврокубка таки впала в третій, поступившись Утрехту (0:2; 0:0). На старті етапу ліги Зрінські пощастило потрапити на Лінкольн Ред Імпс з Гібралтару (5:0), а от з Майнцом (0:1) було вже складніше.

А що ж Динамо? Чи готове воно здолати цього суперника. В цілому - скоріше так. Кияни поступилися в останньому матчі проти Шахтаря (1:3), але не виглядали безнадійно. Перегравали своїх суперників вони й в тих пʼяти поспіль поєдинках, де в кінці пропускали та втрачали очки. Тож, концентрація, реалізація, мінімізація кількості помилок - і все буде добре. Віримо, бо що ж нам іще залишається робити?

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Динамо

У матеріалі використані фото Getty images, ФК Динамо Київ, ФК Шахтар Донецьк