Я дивився матч Айнтрахта з Галатасараєм. Скажу, що Галатасараю дуже не пощастило. Він нізащо не пропустив би п'ять голів у цьому матчі вдруге.

Тут вони здобули сім перемог у семи матчах, забили багато м'ячів, а пропустили лише два. Вони знають, що потрібно для перемоги, тому ми маємо бути готовими.