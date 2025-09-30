Слот: «Галатасараю дуже не пощастило»
Тренер Ліверпуля після холодного душу в АПЛ не став недооцінювати турків
близько 3 годин тому
Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився щодо майбутнього матчу другого туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Галатасарая. Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.
Я дивився матч Айнтрахта з Галатасараєм. Скажу, що Галатасараю дуже не пощастило. Він нізащо не пропустив би п'ять голів у цьому матчі вдруге.
Тут вони здобули сім перемог у семи матчах, забили багато м'ячів, а пропустили лише два. Вони знають, що потрібно для перемоги, тому ми маємо бути готовими.
Матч другого туру загального етапу Ліги чемпіонів Галатасарай – Ліверпуль відбудеться у вівторок, 30 вересня на стадіоні Тюрк Телеком Арена у Стамбулі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом. Слідкувати за онлайн-трансляцією гри можна на сторінці події Галатасарай – Ліверпуль на Xsport.ua.
Нагадаємо, на вихідних Ліверпуль зазнав першої поразки в АПЛ від майбутнього суперника Динамо Кристал Пелас.