Головний тренер Ліверпуля Арне Слот поділився очікуваннями від виїзного матчу Прем’єр-ліги проти Ноттінгем Форест. Поєдинок відбудеться у неділю, 22 лютого, початок о 16:00 за київським часом.

Нещодавно лісники змінили наставника — команду очолив Вітор Перейра. Під його керівництвом Ноттінгем уже встиг здобути впевнену перемогу над Фенербахче в Лізі Європи з рахунком 3:0.

Це ускладнює ситуацію. У нас є лише цей вечір, щоб зрозуміти, які зміни внесе новий тренер. Добре, що у Ноттінгем Форест був цей матч проти Фенербахче, і чудово, що Вітор Перейра минулого сезону працював в АПЛ. У першому колі нам було дуже непросто проти Ноттінгема, — зазначив Слот на пресконференції.

Після поточного туру Ліверпуль посідає шосте місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії, тоді як Ноттінгем Форест перебуває на 17-й позиції.