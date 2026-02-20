Костишин повернувся до Поділля
Колишній наставник клубу став спортивним директором
близько 2 годин тому
Хмельницьке Поділля офіційно повідомило про повернення до клубу Віталія Костишина. Фахівець відтепер працюватиме на посаді спортивного директора.
Костишин добре знайомий уболівальникам команди, адже саме він очолював Поділля упродовж семи років — з 2017 по 2024 рік. Під його керівництвом колектив виступав у Другій лізі, а згодом закріпився у Першій лізі та провів там кілька сезонів.
Нагадаємо, під час осінньої частини сезону Костишин обіймав посаду головного тренера Кудрівки, оскільки у фактичного наставника команди з Чернігівської області Василя Баранова не було ліцензії PRO.
