Хмельницьке Поділля офіційно повідомило про повернення до клубу Віталія Костишина. Фахівець відтепер працюватиме на посаді спортивного директора.

Костишин добре знайомий уболівальникам команди, адже саме він очолював Поділля упродовж семи років — з 2017 по 2024 рік. Під його керівництвом колектив виступав у Другій лізі, а згодом закріпився у Першій лізі та провів там кілька сезонів.

Нагадаємо, під час осінньої частини сезону Костишин обіймав посаду головного тренера Кудрівки, оскільки у фактичного наставника команди з Чернігівської області Василя Баранова не було ліцензії PRO.