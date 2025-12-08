Головний тренер Ліверпуля Арне Слот перед грою 6-го туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Інтера прокоментував ситуацію навколо Мохамеда Салаха. Єгипетського форварда не включили до заявки на поєдинок, що викликало нову хвилю обговорень після його нещодавньої критики на адресу клубу.

На пресконференції наставника Ліверпуля запитали, чи може Салах зіграти в наступному матчі АПЛ проти Брайтона та як у клубі планують вирішувати ситуацію в довгостроковій перспективі.

Ми сидимо тут у залі для пресконференцій перед дуже важливою грою. Минуло приблизно 36 годин після поєдинку з Лідсом, який завершився 3:3. Зараз більше за все я думаю про те, як правильно підготувати команду до завтрашнього матчу. Післязавтра ми знову обговоримо ситуацію з Салахом, — сказав Слот.

Поєдинок Інтер — Ліверпуль відбудеться у вівторок, 9 грудня, о 22:00 за київським часом.