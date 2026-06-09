Сьогодні визначаться останні учасники УПЛ на сезон 2026/27
Афіша важливих поєдинків
близько 2 годин томуПідписатися в
Фото - УПЛ
Сьогодні відбудуться матчі-відповіді плейоф за право участі в УПЛ сезону 2026/27.
- 15:30. Лівий Берег – Олександрія. (перша гра 1:1)
- 18:00. Агробізнес – Кудрівка. (перша гра 0:0)
У прямому ефірі поєдинки можна буде подивитися на телеканалі UPL.TV на наступних ОТТ-платформах:
- MEGOGO
- SWEET.TV
- Київстар ТБ
- Vodafone TV
- Lifecell TV
- YouTv
- Omega TV
- УКРАЇНСЬКЕ ТБ
Раніше повідомлялося, скільки гравці Чорноморця заробили за вихід в УПЛ.
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