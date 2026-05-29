Спортивний директор Боруссії — про трансфер Коноплі: «Юхим – фізично сильний захисник»
Угода між українцем та командою розрахована до літа 2029 року
близько 2 годин тому
Спортивний директор менхенгладбахської Боруссії Рувен Шредер дав оцінку першому літньому трансферу клубу — колишньому правому захиснику донецького Шахтаря Юхиму Коноплі. Функціонер відзначив високі фізичні стандарти та міжнародний досвід 26-річного українця. Слова наводить пресслужба команди.
Шредер наголосив, що ігрова практика захисника на найвищому рівні допоможе німецькій команді в новому сезоні Бундесліги.
Юхим – фізично сильний захисник, який завжди готовий віддавати всі сили. Він має багатий досвід та лідерські якості, які здобув, регулярно виходячи в стартовому складі чинних чемпіонів України, зокрема в Лізі чемпіонів, а також у складі національної збірної.
У завершеному сезоні-2025/26 Конопля відіграв за Шахтар у всіх турнірах 27 матчів, у яких записав на свій рахунок 2 забиті мʼячі та оформив 4 асисти. Нагадаємо, гравець перейшов до німецького клубу безкоштовно на правах вільного агента.
