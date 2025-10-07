Спортивний лікар вважає, що у Михавка не може не бути струсу мозку
Бабелюк наголосив, що в Україні не завжди дотримуються встановлених протоколів
близько 1 години тому
Спортивний лікар Дмитро Бабелюк прокоментував ситуацію з травмою захисника київського Динамо Тараса Михавка, який змушений був залишити поле у матчі Ліги конференцій проти англійського Крістал Пелас (0:2).
— Цікаво, яке обстеження показало, що у Тараса немає струс мозку? Правда, я зовсім не здивований. Не очікую, що в Україні будуть дотримуватися протоколів, за якими гравцям дають додатковий відпочинок навіть без явних симптомів, — зазначив Бабелюк.
Це шлях, який вітчизняній спортивній медицині доведеться пройти. В Європі теж не завжди дотримуються цих протоколів. Здоров’я Тарасу, і сподіваюся, такий інтенсивний період ігор не вплине на його подальший стан здоров’я, — написав Бабелюк у своєму телеграмі.
Тарас Михавко вже прибув до розташування збірної України U-21. Молодіжна збірна України розпочала підготовку до жовтневих матчів відбору Євро-2027 (U-21). Підопічні Унаї Мельгоси 10 жовтня у словенському місті Мурска Собота проведуть номінально домашній поєдинок проти Угорщини, а 14 жовтня у Великій Гориці зіграють на виїзді з Хорватією.