Спортивний лікар Дмитро Бабелюк прокоментував ситуацію з травмою захисника київського Динамо Тараса Михавка, який змушений був залишити поле у матчі Ліги конференцій проти англійського Крістал Пелас (0:2).

— Цікаво, яке обстеження показало, що у Тараса немає струс мозку? Правда, я зовсім не здивований. Не очікую, що в Україні будуть дотримуватися протоколів, за якими гравцям дають додатковий відпочинок навіть без явних симптомів, — зазначив Бабелюк.

Це шлях, який вітчизняній спортивній медицині доведеться пройти. В Європі теж не завжди дотримуються цих протоколів. Здоров’я Тарасу, і сподіваюся, такий інтенсивний період ігор не вплине на його подальший стан здоров’я, — написав Бабелюк у своєму телеграмі.