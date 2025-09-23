Сергій Стаднюк

Нападник ПСЖ Усман Дембеле пізно ввечері понеділка, 22 вересня, здобув Золотий мʼяч за підсумками сезону-2024/2025.

28-річний футболіст став шостим представником Франції, якому підкорилася ця нагорода. До нього її вигравали Раймон Копа, Мішель Платіні (тричі), Жан-Пʼєр Папен, Зінедін Зідан та Карім Бензема. Завдяки успіху Дембеле його країна вийшла на перше місце серед усіх держав за кількістю футболістів, які ставали володарями трофею.

Також Дембеле став володарем Золотого м’яча, потрапивши до списку номінантів уперше у кар’єрі. До нього таке в історії траплялося лише тричі: Стенлі Меттьюз у 1956 році (перше вручення), Ігор Бєланов у 1986-му та Джордж Веа у 1995-му (перша церемонія, у якій могли взяти участь африканські гравці).

Також нападник став другим французом, який виграв Золотий м’яч, виступаючи у Лізі 1. До нього це вдавалося лише Жан-П’єру Папену у 1991 році, коли він грав за Марсель. Окрім того, він лише другий представник ПСЖ, якому покорялася нагорода. Першим став Ліонель Мессі у 2021 році.

Минулого сезону Дембеле відзначився 35 забитими м’ячами та 16 результативними передачами у 53 матчах на клубному рівні. Також на його рахунку два голи у семи поєдинках за збірну Франції за звітний період.

Раніше Дембеле відреагував на завоювання Золотого м'яча.