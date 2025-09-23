Сергій Стаднюк

Колишній півзахисник ПСЖ та збірної Бразилії Раї висловився щодо виграшу нападником парижан Усманом Дембеле Золотого м'яча-2025. Слова ексфутболіста, а нині – акціонера ФК Париж, передає L'Equipe.

Це дуже сильний момент, він цього заслуговує, це дійсно красива історія. Ми знаємо, що шлях не завжди легкий, особливо коли проходиш через складні періоди й знову виходиш на вершину, як він. Усман допоміг ПСЖ вперше в історії виграти Лігу чемпіонів після неймовірного шляху. Раї

Нагадаємо, Дембеле став шостим представником Франції, якому підкорилася ця нагорода. До нього її вигравали Раймон Копа, Мішель Платіні (тричі), Жан-Пʼєр Папен, Зінедін Зідан та Карім Бензема. Завдяки успіху Дембеле його країна вийшла на перше місце серед усіх держав за кількістю футболістів, які ставали володарями трофею.

Також 28-річний футболіст став володарем Золотого м’яча, потрапивши до списку номінантів уперше у кар’єрі. До нього таке в історії траплялося лише тричі: Стенлі Меттьюз у 1956 році (перше вручення), Ігор Бєланов у 1986-му та Джордж Веа у 1995-му (перша церемонія, у якій могли взяти участь африканські гравці).

Інші факти про Золотий м'яч Дембеле.