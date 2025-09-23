Сергій Стаднюк

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі прокоментував завоювання Золотого м'яча нападником клубу Усманом Дембеле. Слова функціонера передає L'Equipe.

Це історичний день для нас. Це прекрасно. Насправді це перемога колективу, адже команда виграла все. Це не особистий тріумф, це заслуга всіх. Саме цього ми очікуємо від клубу: рухатися вперед разом. Ми й надалі будемо працювати так само. Індивідуальний трофей – це добре, але найголовніше завжди колектив. Уся наша робота спрямована на команду, на емблему клубу, і це має найбільше значення. Я намагався приїхати до Марселя (де ПСЖ програв 0:1), але це було непросто. Водночас було надзвичайно важливо бути у понеділок тут, щоб представляти клуб. Ми присутні, і це справді має значення для іміджу ПСЖ. Нассер Аль-Хелаїфі

Нагадаємо, Дембеле став шостим представником Франції, якому підкорилася ця нагорода. До нього її вигравали Раймон Копа, Мішель Платіні (тричі), Жан-Пʼєр Папен, Зінедін Зідан та Карім Бензема. Завдяки успіху Дембеле його країна вийшла на перше місце серед усіх держав за кількістю футболістів, які ставали володарями трофею.

Також 28-річний футболіст став володарем Золотого м’яча, потрапивши до списку номінантів уперше у кар’єрі. До нього таке в історії траплялося лише тричі: Стенлі Меттьюз у 1956 році (перше вручення), Ігор Бєланов у 1986-му та Джордж Веа у 1995-му (перша церемонія, у якій могли взяти участь африканські гравці).

