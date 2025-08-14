Колишній півзахисник Шахтаря Маріуш Левандовскі перед матчем-відповіддю третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти Панатінаїкоса поділився думками на тему лідера нинішнього складу «гірників».

За всіх не скажу, але у Кевіна є всі задатки для того, щоб повторити шлях Фернандіньо чи Вілліана. Він вже другий сезон стабільно високу гру у Шахтарі демонструє. Дуже сильно він виріс, додав. Він вже в атаці на easy робить. За ним, впевнений, вже слідкують європейські клуби.

У Шахтаря хороший підбір гравців. Хтось може піти і його знайдуть, ким замінити. Тому, якщо ціна влаштує президента Шахтаря [Ріната Ахметова], то його відпустить. Зараз, як на мене, Кевіну потрібно концентруватися на собі, на власній грі.

Лідер Шахтаря у серпні? Тут треба ділити по лідерах у кожній з ланок, як на мене. От у захисті – це Бондар і Матвієнко. Мені обидва центральні оборонці Шахтаря подобаються. Хороший воротар Різник, та забагато він грає ногами, ніби впевнений, що може розігрувати, але... В опорній зоні хороший гравець, [Марлон Гомес]. Класно він робить баланс між ланками.

Важко от так назвати одного лідера… Знаєш, напевно, це Арда Туран. Не гравець, а саме тренер, нині лідер Шахтаря у всіх розуміннях цього слова. Він зараз на себе бере куди більше відповідальності ніж гравці.

Щодо Різника, я би не хотів його ні з ким порівнювати. Дуже різнопланові голкіпери. От Пятов дуже багато за Шахтар відіграв – легенда, а Різник поки лише на шляху до цього, щоб досягти такого ж рівня майстерності, як в Андрія. А Плетікоса та Лаштувка замало пограли в Шахтарі, – підсумував Левандовскі в інтерв'ю «Українському футболу».