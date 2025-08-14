Колишній півзахисник Шахтаря Маріуш Левандовскі перед матчем-відповіддю третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти Панатінаїкоса поділився проміжними оцінками роботи Арди Турана на чолі «гірників».

Як на мене, це вже інша команда, але всі бразильські легіонери, які нині сяють у Шахтарі [Кауан Еліас, Аліссон, Марлон Гомес], купувалися при Пушичі під його вимоги й бачення футболу. Та вони нині грають набагато краще, ніж у минулому сезоні. Хіба не так?

У них пройшов період акліматизації й вони розкрилися вже під керівництвом Турана. Руку Арди, його почерк, уже видно. У нього шалений ентузіазм. Він дав свободу гравцям, тобто розкріпачив їх, щоб вони могли творити на полі, показувати свої найкращі якості. Та при всьому цьому, видно, що Туран дуже вимогливий.

Арда – ще молодий тренер, але, я вважаю, що він уже спеціаліст високого рівня. Турану вдалося згуртувати команду, яка грає, як єдине ціле. Натомість у попереднього тренера [Маріно Пушича] команда грала якось роздріблено, виділялися гравці поодинці. Не було командної гри.

Новий Луческу? Зарано про таке говорити ☺️. Турану, щоб зрівнятися з «містером», потрібно ще багато років попрацювати. Однак, я йому бажаю успіхів, щоб і він досягнув таких самих висот з Шахтарем, як і Луческу.

Погоджуюсь, що команда залежить від бразильців, але, я б хотів відзначити й Судакова, він теж дуже важливий гравець для цієї команди. Дуже сподобалося, як ще один українець – Очеретько – грав із Бешикташем. Виконує великий обсяг роботи на полі.

А взагалі, і коли я грав за Шахтар, то погоду робили бразильці: Фернандіньо, Вілліан, Дуглас Коста. І за них потрібно було відпрацьовувати. Тобто, бразильці феєрили в атаці, а ми, я й інші хлопці, відпрацьовували позаду, – заявив Левандовскі в інтерв'ю «Українському футболу».