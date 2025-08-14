Головний тренер Панатінаїкоса Руї Віторія висловився щодо кадрової ситуації в обох командах перед матчем-відповіддю третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти Шахтаря. Слова фахівця передає Sport24.gr.

Усі тренери хотіли б у кожному матчі мати всіх футболістів у своєму розпорядженні. Саме тому склади команд настільки великі. Але ми не тут для того, щоб плакати через відсутніх гравців. Ми спробуємо зробити все можливе з тими футболістами, які є в нашому розпорядженні. Якщо хтось не може зіграти, це може стати шансом для іншого.

Що стосується Іоаннідіса, він уже відновився після травми і кілька днів тренується з командою. Я не скажу зараз, хто завтра вийде в стартовому складі, — про це спершу дізнаються самі гравці. Якщо хтось не потрапить до старту, це нічого не означає — багато хто виходить із лави запасних, приносить користь і стає важливим. Кожен гравець повинен бути готовим відіграти стільки, скільки потрібно.

Ми формуємо команду, яка домінуватиме в матчах, братиме на себе ініціативу, володітиме м’ячем, створюватиме моменти та забиватиме. Щоб побудувати сильну команду, потрібно бути надійним у всіх чотирьох фазах гри.

Ми хочемо контролювати хід гри, але це залежить і від суперника. Іноді він може не дати тобі володіти м’ячем — тоді потрібно організовано оборонятися й швидко виходити в атаку. У першому матчі ми добре впоралися, у суперника було дуже мало моментів, тоді як ми створили свої. Те саме хочемо зробити й завтра. Знаємо, що будуть моменти, коли доведеться захищатися — у своєму штрафному, у центрі поля або ж нав’язувати пресинг високо й відбирати м’яч.