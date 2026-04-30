Володимир Кириченко

Прес-служба UEFA опублікувала список претендентів на звання найкращого гравця тижня за підсумками перших півфінальних матчів Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

До цього списку увійшли нападник Атлетіко Антуан Грізманн та вінгер Парі Сен-Жермен Усман Дембеле.

Грізманн провів усі 90 хвилин у матчі з Арсеналом (1:1), але не відзначився результативними діями у протоколі. Дембеле забив два голи та віддав результативний пас, чим допоміг ПСЖ перемогти Баварію (5:4).

Матч-відповідь між Арсеналом і мадридським Атлетіко відбудеться в Лондоні 5 травня, а друга гра протистояння Баварія – ПСЖ пройде в Мюнхені 6 травня.

Нагадаємо, ПСЖ вперше за 5 років переміг Баварію в Лізі чемпіонів.