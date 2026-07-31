Павло Василенко

В столичному Будинку футболу відбулося жеребкування кваліфікаційного раунду Кубка України сезону 2026/27, де 18 представників регіональних асоцій сформували дев'ять ігрових пар. Матчі пройдуть з 9 по 11 серпня.

Матчі 1/32 фіналу Кубка України відбудуться 21-23 серпня. На цієї стадії до дев'яти переможців кваліфікації приєднаються клуби УПЛ, Першої та Другої ліг, а також шість аматорських колективів.

Зазначимо, що чотири учасники єврокубків – Шахтар, Динамо, ЛНЗ та Полісся – розпочнуть кубкові перегони одразу з 1/16 фіналу.

Чинним володарем Кубка України є київське Динамо, яке в минулому сезону у фінальному поєдинку переграло першоліговий ФК Чернігів (3:1).

Рекордсменом за кількістю перемог в турнірі є донецький Шахтар, який 15 разів тріумфував у Кубку України.