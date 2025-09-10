Михайло Цирук

У пʼятницю, 12 червня, після вересневої міжнародної паузи повертається рідненька УПЛ, пʼятий тур якої стартує поєдинком Олександрії та черкаського ЛНЗ. Київське Динамо у столичному дербі зустрінеться з Оболонню, амбітний Металіст 1925 спробує витримати перевірку на міцність від донецького Шахтаря, Кривбас у центральному матчі туру прийматиме житомирське Полісся, а луганська Зоря зіграє проти Колоса, котрий потужно розпочав сезон. Пропонуємо до вашої уваги анонс чергового ігрового вікенду в українській національній першості.

Пʼятниця, 12 вересня

15:30 Олександрія - ЛНЗ

Ну колись же ця Олександрія має набрати свої перші очки в сезоні. Адже чотири тури без жодного балу - це вже занадто, а пʼять - тим паче. Шанси чіплятися за результат у домашньому матчі з черкаським ЛНЗ, в цілому, є.

Підопічні Віталія Пономарьова непогано розпочали нову кампанію, здобувши у трьох стартових матчах сім балів, однак в останній грі поступилися рівненському Вересу, який до цього також не набирав очок. Чи вдасться Олександрії повторити успіх рівнян?

Прогноз ХSPORT.ua - нічия

18:00 Верес - Кудрівка

Ну а сам Верес, окрилений успіхом минулого туру, спробує розвинути його в домашньому поєдинку проти Кудрівки. Новачок УПЛ, звісно, шокував усіх, розпочавши сезон з солідних семи очок у чотирьох матчах. Однак попри такий старт підопічні Василя Баранова не стали претендентом на єврокубки та все ще залишилися Кудрівкою, тож будь-яка команда, зокрема й Верес, має непогані шанси на очки в матчі з нею.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Вереса

Субота, 13 вересня

13:00 Рух - Епіцентр

Битва команд, які провалили старт сезону, стане хорошим шансом для обох. Рух, після перемоги над Полтавою в першому турі (2:1), зазнав трьох поразок поспіль, а Епіцентр взагалі залишається одним з двох клубів з нулем набраних балів. Подивимося, кому вдасться трохи покращити своє турнірне становище за підсумками цього туру.

Прогноз ХSPORT.ua - Рух не програє

15:30 Оболонь - Динамо

Попри досить впевнений старт Оболоні та сім набраних балів у чотирьох турах у її шанси на успіх в дербі зі статуснішим сусідом за містом не надто віриться. Минулого сезону біло-сині завдали пивоварам двох розгромних поразок (5:1; 3:0), хоча в матчі другого кола Оболонь виглядала дуже непогано. Чи зможе команда створити проблеми для чемпіона України цього разу?

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Динамо

18:00 Металіст 1925 - Шахтар

Щойно Металіст 1925 набрав хід, здобувши впевнені перемоги у двох останніх матчах чемпіонату, як тут на нього чекає складний поєдинок проти Шахтаря. Хоча, можливо, для харківʼян і на краще те, що вони зустрінуться з гірниками після міжнародної паузи: частина лідерів команди їздили до національної збірної, тож можуть бути трохи втомленими емоційно та фізично. Чи вдасться команді Младена Бартуловича цим скористатися?

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Шахтаря

Неділя, 14 вересня

13:00 Кривбас - Полісся

Якби цей матч відбувався не в Кривому Розі, його б однозначно треба було ставити на вечірній час, адже це, напевно, головне протистояння всього туру. Кривбас, який виграв 3 з 4 поєдинків на старті сезону, прийматиме хоч і кризове, але Полісся - команду, що ставить перед собою дуже високі завдання. Чи вдасться команді ван Леувена продовжити свою переможну серію, або ж підопічні Ротаня перервуть жахливу свою - з шести поразок поспіль?

Прогноз ХSPORT.ua - Кривбас не програє

15:30 Зоря - Колос

Доволі цікаве протистояння заплановане в неділю й у Києві. Зоря Віктора Скрипника, здається, починає поступово знаходити свою гру та здобула сім очок у стартових чотирьох турах. Колос за підсумками цього відрізку взагалі є одним з лідерів чемпіонату: три перемоги та нічия дозволяють ковалівцям ділити друге місце з Шахтарем. Хто ж виявиться сильнішим у цій зустрічі?

Прогноз ХSPORT.ua - Колос не програє

18:00 Карпати - Полтава

У своїй першій зустрічі з новачком УПЛ Карпати не зуміли здобути першу перемогу в сезоні, і тепер матимуть ще один шанс. У чотирьох стартових турах Полтава зазнала трьох поразок, і наразі розташовується над зоною перехідних матчів. Тож якщо підопічні Владислава Лупашка не зможуть набрати три бали й у цій грі, до них виникнуть серйозні питання.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Карпат

