Сьогодні в Українській Премʼєр-лізі відбудеться матч 5-го туру, в якому київська Оболонь на своєму полі зіграє проти земляків з Динамо.

Останні новини команд

Оболонь

Після літньої зміни тренера «пивовари» поступово набирають форму під керівництвом Олександра Антоненка. Команда зберегла міцну оборону і додала в атаці завдяки індивідуальним діям Сергія Суханова, який неодноразово відзначався дальніми ударами.

Після чотирьох турів Оболонь має 7 очок: перемоги над Олександрією та Рухом, а також нічия з Металістом 1925. Перед паузою кияни поступилися Кривбасу (1:2). Попри це, «зелені» справляють враження команди, яка може стабільно боротися за місце в середині таблиці.

Орієнтовний склад: Федорівський, Шевченко, Дубко, Курко, Семенов, Суханов, Черненко, Чех, Слободян, Устименко, Нестеренко.

Динамо

Підопічні Олександра Шовковського впевнено йдуть на першому місці, маючи максимальні 12 очок. Старт чемпіонату вдався: мінімальна перемога над Вересом, а також упевнені звитяги над Рухом (5:1), Епіцентром (4:1) та Поліссям (4:1).

Кияни активно поповнили склад у літнє міжсезоння, підписавши одразу кількох новачків, серед яких Шола Огундана та Владіслав Бленуце. Також до тренерського штабу приєднався Артем Яшкін. Є кадрові втрати: травму отримав опорний півзахисник Михайленко.

Орієнтовний склад: Нещерет, Караваєв, Біловар, Михавко, Вівчаренко, Бражко, Яцик, Буяльський, Ярмоленко, Герреро, Кабаєв.

Прогноз на матч

Особисті зустрічі та статистика

За новітньої історії команди зустрічалися 7 разів: 4 в рамках УПЛ і 3 у Кубку України. Перевага на боці Динамо, яке здобуло 6 перемог. Оболонь обіграла киян лише одного разу – у вересні 2023 року (1:0).

Перемоги: Оболонь – 1, Динамо – 6

Забиті м’ячі: 4 – 21

Найбільші рахунки: 1:0 та 0:5

Турнірне становище

Динамо – 1 місце, 12 очок з 12 можливих

Оболонь – 7 очок після 4 турів

