Відомий футбольний коментатор і журналіст Ігор Циганик поділився власною оцінкою літньої трансферної кампанії Динамо. Наприкінці літнього вікна кияни підписали захиників Аліу Тіаре та Василя Буртника, а також вінгера Шолу Огундана та форварда Владіслава Бленуце.

Для мене це все поки що ноунейми. Я не можу сказати, що це футболісти якогось такого рівня, і вже зараз можуть дати результат. Але склад команди на Лігу конференцій є досить стабільним, і цих гравців потроху можна підпускати і давати їм шанс.

Виїхав Ванат, Герреро потроху адаптувався і став корисним. В атаці є Пономаренко. У Фламенго взяли цього футболіста. Подивимося. Але для мене це поки що набір прізвищ. Дай Боже, щоб вони прогресували.