Циганик – про новачків Динамо: «Це все поки що ноунейми»
Відомий футбольний коментатор і журналіст оцінив трансферну кампанію чемпіона України
близько 1 години тому
Відомий футбольний коментатор і журналіст Ігор Циганик поділився власною оцінкою літньої трансферної кампанії Динамо. Наприкінці літнього вікна кияни підписали захиників Аліу Тіаре та Василя Буртника, а також вінгера Шолу Огундана та форварда Владіслава Бленуце.
Для мене це все поки що ноунейми. Я не можу сказати, що це футболісти якогось такого рівня, і вже зараз можуть дати результат. Але склад команди на Лігу конференцій є досить стабільним, і цих гравців потроху можна підпускати і давати їм шанс.
Виїхав Ванат, Герреро потроху адаптувався і став корисним. В атаці є Пономаренко. У Фламенго взяли цього футболіста. Подивимося. Але для мене це поки що набір прізвищ. Дай Боже, щоб вони прогресували.
Раніше колишній співробітник Динамо заявив, що кияни за 1,25 млн не придбали гравця, який зараз коштує більше п'яти.
