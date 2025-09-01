Головний тренер Бенфіки Бруну Лаже поділився власною оцінкою трансферу півзахисника збірної України Георгія Судакова з Шахтаря. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Він є великим придбанням. Це гравець величезної якості, який, як він і сказав учора [у суботу], знову дозволить нам продовжувати будувати цю команду.

Незалежно від системи, у нас є рішення для гри відповідно до стратегії та суперника. Все це завдяки різним позиціям, на яких він може виступати.