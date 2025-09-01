«Велике придбання». Тренер Бенфіки в захваті від трансферу Судакова
Хавбек Шахтаря відтепер виступатиме за «орлів»
близько 2 годин тому
Головний тренер Бенфіки Бруну Лаже поділився власною оцінкою трансферу півзахисника збірної України Георгія Судакова з Шахтаря. Слова фахівця передає пресслужба клубу.
Він є великим придбанням. Це гравець величезної якості, який, як він і сказав учора [у суботу], знову дозволить нам продовжувати будувати цю команду.
Незалежно від системи, у нас є рішення для гри відповідно до стратегії та суперника. Все це завдяки різним позиціям, на яких він може виступати.
Нагадаємо, 22-річний хавбек орендований лісабонським грандом із зобов’язанням викупу. У новій команді Георгій гратиме під номером 10.
Комісія з цінних паперів та бірж Португалії оприлюднила, що Шахтар отримає за оренду Судакова 6,7 мільйони євро. А по її завершенні Бенфіка має виплатити 20.2 млн євро.
Також Шахтар матиме відсоток від майбутнього продажу Судакова.