Суперкомп’ютер Opta оцінив шанси команд англійської Прем’єр-ліги на перемогу в чемпіонаті Англії за підсумками поточного сезону. Головним претендентом на титул визнано лондонський Арсенал, ймовірність його чемпіонства оцінюється у 91,41%.

На другому місці перебуває Манчестер Сіті з показником 7,09%, а трійку основних претендентів замкнула бірмінгемська Астон Вілла — 1,36%.

Зараз Арсенал очолює турнірну таблицю АПЛ, випереджаючи Манчестер Сіті на шість очок. На третій позиції розташована Астон Вілла з 47 очками, четверте місце посідає Манчестер Юнайтед із 44 балами.