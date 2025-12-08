Матчі чемпіонату світу-2026 зупинятимуть на спеціальні паузи: ФІФА ухвалила нове правило
Перерва на водопій стане обов’язковою для кожного поєдинку мундіалю
31 хвилину тому
ФІФА офіційно підтвердила нововведення, яке вплине на регламент усіх матчів чемпіонату світу 2026 року. Під час поєдинків арбітри робитимуть обов’язкові зупинки на 22-й хвилині першого та другого тайму, дозволяючи футболістам попити води та відновити сили.
Таке рішення ухвалили з огляду на можливі високі температури, адже поєдинки проходитимуть у США, Канаді та Мексиці. Водночас важливо, що ці паузи діятимуть незалежно від реальної погоди, а також незалежно від наявності або відсутності системи кондиціонування на аренах.
Організація наголосила, що головна мета — підвищити рівень безпеки та захистити здоров’я гравців у напруженому турнірі, який триватиме все літо.
Чинним чемпіоном світу підходить до турніру збірна Аргентини, яка буде захищати титул.
Також, стартовий поєдинок чемпіонату відтворить аналогічний матч ЧС-2010.
