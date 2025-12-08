ФІФА офіційно підтвердила нововведення, яке вплине на регламент усіх матчів чемпіонату світу 2026 року. Під час поєдинків арбітри робитимуть обов’язкові зупинки на 22-й хвилині першого та другого тайму, дозволяючи футболістам попити води та відновити сили.

Таке рішення ухвалили з огляду на можливі високі температури, адже поєдинки проходитимуть у США, Канаді та Мексиці. Водночас важливо, що ці паузи діятимуть незалежно від реальної погоди, а також незалежно від наявності або відсутності системи кондиціонування на аренах.

Організація наголосила, що головна мета — підвищити рівень безпеки та захистити здоров’я гравців у напруженому турнірі, який триватиме все літо.

Чинним чемпіоном світу підходить до турніру збірна Аргентини, яка буде захищати титул.

Також, стартовий поєдинок чемпіонату відтворить аналогічний матч ЧС-2010.