Президент київського Динамо Ігор Суркіс поділився враженнями від надрезультативної перемоги над Кривбасом у 25-му турі УПЛ. Попри позитивний результат, очільник клубу залишився незадоволений діями команди в обороні. Слова наводить пресслужба біло-синіх.

Також президент біло-синіх зазначив, що ніколи не втручається в роботу тренерського штабу під час матчів, оскільки емоції можуть зашкодити команді.

Уболівальникам такий матч може подобатися, але потрібно робити висновки. Динамо не може пропускати п’ять м’ячів. Однак цю команду ще буде «лихоманити», бо в складі грають чотири-п’ять молодих хлопців, наших вихованців. Їм по 19-20 років, і ми зробили ставку на них. Тож вони мають робити висновки. І нам, і вболівальникам варто потерпіти.

Я ніколи не телефоную в роздягальню — ні в перерві, ні після матчу, коли немає хорошого результату. Бо на емоціях можна зробити такі речі, які не подобатимуться ні футболістам, ні тренерам. Я в футболі понад 30 років і розумію, що потрібно робити в тій чи іншій ситуації. Сподіваюся, ми не будемо більше бачити таких рекордів у майбутньому. Мені подобатиметься, коли моя команда забиватиме п’ять-шість голів, але не пропускатиме стільки.