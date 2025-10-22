Голкіпер Динамо U-19 Вячеслав Суркіс поділився емоціями після перемоги в матчі другого раунду шляху чемпіонів Юнацької ліги УЄФА проти Броммапойкарни (1:0). Слова гравця передає пресслужба клубу.

Звісно, враження від матчу залишилися хороші. Була важка гра з сильним суперником – чемпіоном Швеції, такий титул просто так не отримують. Червона картка, яку наш гравець отримав вже на 30-й хвилині, змусила нас перелаштуватися. Ігор Володимирович та тренерський штаб підказали нам, як саме, тому це вдалося зробити швидко. Повторюся, вийшла дійсно непроста гра, але я пишаюся командою, хлопцями, які віддали усі сили заради перемоги та продовжували грати, не зупинялися ні на секунду, як би важко не було.

У тому, що біля моїх воріт було мало моментів, заслуга усіх хлопців, тому що я, звісно, підказую, але ж не буду переміщатися та зустрічати гравців суперника. Це злагоджено робили партнери, й справді, суперник створив лише один момент наприкінці поєдинку. Я виручив – це моя робота, я маю бути готовим незалежно від того, це перша хвилина матчу чи остання. Загалом усі добре зіграли, були серйозно налаштовані й часом навіть не відчувалося, що ми грали у меншості.

Польські вболівальники? Було трохи неочікувано та приємно, адже минулого сезону ми грали без уболівальників, за порожніх трибун. Сьогодні чув, що вони кричали, вигукували «Динамо!». Звісно, це позитивні емоції, адже, навіть коли ми граємо так далеко від дому, відчуваємо підтримку. Після гри ми підійшли, подякували. Для нас дійсно дуже важливо, що поляки нас підтримують.