Нападник Фулгема Адама Траоре найближчим часом може змінити клуб у межах англійської Прем’єр-ліги. За інформацією іспанського видання Diario AS, 29-річний вінгер близький до переходу у Вест Гем.

Очікується, що лондонський клуб запропонує Траоре контракт терміном на два з половиною роки. Ініціатором трансферу став головний тренер Вест Гема Нуну Ешпіріту Санту, який особисто наполягав на запрошенні іспанського футболіста.

Португальський спеціаліст вважає, що Траоре здатен посилити атакувальну лінію команди, додавши швидкості та варіативності в грі на флангах.

У поточному сезоні Адама Траоре зіграв за Фулгем 16 матчів у всіх турнірах. Попри активну участь у грі, іспанець поки не відзначився забитими м’ячами, записавши на свій рахунок лише одну результативну передачу.

Свій наступний матч Вест Гем проведе у чемпіонаті Англії проти Вулвергемптона у суботу, 3 січня. Початок зустрічі о 17:00 за київським часом.